Связка Рафиньи и Дембеле творит чудеса: их взаимодействие стало важнейшим элементом игры «Барсы»

Сегодня в рамках предсезонного тура по США «Барселона» обыграла местную команду «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2:0. Возможно, лучшим элементом игры каталонцев стала связка Дембеле и Рафиньи.

Бразилец в основном выступал на левом фланге, но часто менялся позициями с Дембеле, который, как обычно, нес большую угрозу, прорываясь к воротам и пытаясь обыграть защитников соперника.

Атакующие полузащитники вместе творили чудеса! Только взгляните на гол Дембеле в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс».

Усман ведет мяч по левому флангу, перемещается в центр, находит Рафинью, который оттягивает на себя защитника, а затем возвращает мяч Усману:

Fourth goal by Ousmane in the US 🇺🇸 pic.twitter.com/zNmdNsMHXf