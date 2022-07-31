Связка Рафиньи и Дембеле творит чудеса: их взаимодействие стало важнейшим элементом игры «Барсы»

Сегодня в рамках предсезонного тура по США «Барселона» обыграла местную команду «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2:0. Возможно, лучшим элементом игры каталонцев стала связка Дембеле и Рафиньи.
Бразилец в основном выступал на левом фланге, но часто менялся позициями с Дембеле, который, как обычно, нес большую угрозу, прорываясь к воротам и пытаясь обыграть защитников соперника.
Атакующие полузащитники вместе творили чудеса! Только взгляните на гол Дембеле в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс».
Усман ведет мяч по левому флангу, перемещается в центр, находит Рафинью, который оттягивает на себя защитника, а затем возвращает мяч Усману:
Fourth goal by Ousmane in the US 🇺🇸 pic.twitter.com/zNmdNsMHXf— FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 июля 2022 г.
Универсальность игроков очень помогает клубу: Рафинья и Дембеле хороши на обоих флангах.
Учитывая непостоянство Ансу Фати во время предсезонки и травму Феррана Торреса, можно предположить, что Хави отдаст место левого вингера Рафинье.
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