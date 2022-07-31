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Связка Рафиньи и Дембеле творит чудеса: их взаимодействие стало важнейшим элементом игры «Барсы»

Рафинья Диас Рафинья Диас
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Сегодня в рамках предсезонного тура по США «Барселона» обыграла местную команду «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2:0. Возможно, лучшим элементом игры каталонцев стала связка Дембеле и Рафиньи.

Бразилец в основном выступал на левом фланге, но часто менялся позициями с Дембеле, который, как обычно, нес большую угрозу, прорываясь к воротам и пытаясь обыграть защитников соперника. 

Атакующие полузащитники вместе творили чудеса! Только взгляните на гол Дембеле в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс».

Усман ведет мяч по левому флангу, перемещается в центр, находит Рафинью, который оттягивает на себя защитника, а затем возвращает мяч Усману: 

Универсальность игроков очень помогает клубу: Рафинья и Дембеле хороши на обоих флангах. 

Учитывая непостоянство Ансу Фати во время предсезонки и травму Феррана Торреса, можно предположить, что Хави отдаст место левого вингера Рафинье.

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