Трофей Жоана Гампера и встреча с «Севильей»: смотрим на 5 ближайших матчей «Барсы»

Предсезонка «Барселоны» практически завершена. Осталось сыграть только один матч – против мексиканского клуба «Пумас» за трофей Жоана Гампера. После чего «сине-гранатовых» ждет возвращение в Ла Лигу.

Давайте посмотрим на 5 ближайших матчей «Барселоны»:

«Барселона» - «Пумас» (трофей Жоана Гампера), 7 августа

«Барселона» - «Райо Вальекано» (Ла Лига), 13 августа

«Реал Сосьедад» - «Барселона» (Ла Лига), 21 августа

«Барселона» - «Вальядолид» (Ла Лига), 28 августа

«Севилья» - «Барселона» (Ла Лига), 3 сентября