📹 «Барселона» обыгрывает «Ред Буллз» после голов Депая и Дембеле

Сегодня ночью «Рэд Буллз» принимал «Барселону» на домашнем стадионе в Нью-Йорке. Матч завершился победой «сине-гранатовых» (2-0).

Усман Дембеле открыл счет на 40й минуте, благодаря голевой передаче Рафиньи в штрафной соперника. Победную точку в концовке матча поставил Мемфис Депай, пробив по воротам после заброса от Пабло Торре.

Напомним, что ранее в предсезонном туре «Барселона» сыграла вничью с «Олотом» (1:1) и «Ювентусом» (2-2), а также обыграла «Интер Майами» (6:0) и «Реал Мадрид» (1:0). Далее команде Хави предстоит матч с мексиканским клубом «Пумас» за трофей Жоана Гампера, игра назначена на 7 августа.

Вот самые яркие моменты прошедшего матча между «Барселоной» и «Ред Буллсз.