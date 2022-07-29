Трансферы в «Барселоне» этим летом: все доходы и расходы в одном месте

Потратили намного больше, чем заработали.
Этим летом «Барселона» была самым активным клубом в Испании на трансферном рынке: каталонцы подписали шесть контрактов примерно за месяц после открытия трансферного окна.
На данный момент «Барса» потратила на трансферы более 150 миллионов евро — они также продали некоторых игроков за хорошие деньги. Вот как выглядит трансферный бизнес «Барселоны» этим летом.
Подтвержденные подписания
Рафинья. «Барса» подписала бразильца из «Лидса» за 58 миллионов евро. У него уже есть два гола за клуб, хотя и в предсезонке.
Роберт Левандовски. «Барса» также подписала «голевой автомат» у «Баварии» за 45 миллионов евро.
Жюль Кунде. «Блауграна» недавно потратила 50 миллионов евро на приобретение мощного защитника из «Севильи».
Пабло Торре. «Барселона» потратила 5 миллионов евро, чтобы перевезти юношу из «Райо Вальекано».
«Барса» не тратила денег на контракты с Андреасом Кристенсеном и Франком Кессиэ, поскольку они пришли в клуб в качестве свободных агентов.
Общие расходы: 158 млн евро.
Подтвержденные продажи
Филиппе Коутиньо. «Барса» продала бразильца «Астон Вилле» за 20 миллионов евро.
Франсиско Тринкао. Каталонцы получили от «Спортинга» 3 миллиона евро в качестве платы за аренду.
Ферран Жуджла. «Барса» продала многообещающего юношу «Брюгге» за 5 миллионов евро.
Общий доход от трансферов: 28 млн. евро.
«Барса» может потратить еще больше денег, если подпишет Аспиликуэту или Алонсо. Клуб может поправить баланс, если продаст Френки Де Йонга, но это пока не решенный вопрос.
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