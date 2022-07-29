Трансферы в «Барселоне» этим летом: все доходы и расходы в одном месте

Потратили намного больше, чем заработали.

Этим летом «Барселона» была самым активным клубом в Испании на трансферном рынке: каталонцы подписали шесть контрактов примерно за месяц после открытия трансферного окна.

На данный момент «Барса» потратила на трансферы более 150 миллионов евро — они также продали некоторых игроков за хорошие деньги. Вот как выглядит трансферный бизнес «Барселоны» этим летом.

Подтвержденные подписания

Рафинья. «Барса» подписала бразильца из «Лидса» за 58 миллионов евро. У него уже есть два гола за клуб, хотя и в предсезонке.

Роберт Левандовски. «Барса» также подписала «голевой автомат» у «Баварии» за 45 миллионов евро.

Жюль Кунде. «Блауграна» недавно потратила 50 миллионов евро на приобретение мощного защитника из «Севильи».

Пабло Торре. «Барселона» потратила 5 миллионов евро, чтобы перевезти юношу из «Райо Вальекано».

«Барса» не тратила денег на контракты с Андреасом Кристенсеном и Франком Кессиэ, поскольку они пришли в клуб в качестве свободных агентов.

Общие расходы: 158 млн евро.

Подтвержденные продажи

Филиппе Коутиньо. «Барса» продала бразильца «Астон Вилле» за 20 миллионов евро.

Франсиско Тринкао. Каталонцы получили от «Спортинга» 3 миллиона евро в качестве платы за аренду.

Ферран Жуджла. «Барса» продала многообещающего юношу «Брюгге» за 5 миллионов евро.

Общий доход от трансферов: 28 млн. евро.

«Барса» может потратить еще больше денег, если подпишет Аспиликуэту или Алонсо. Клуб может поправить баланс, если продаст Френки Де Йонга, но это пока не решенный вопрос.