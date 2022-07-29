Кунде – официально игрок «Барселоны, но не сможет сыграть за нее в предсезонном туре. Что опять не так?

Француз даже не полетит к команде в США.

«Барселоне» еще предстоит провести один матч в предсезонном туре, но участие Жюля Кунде в нем не ожидается. По словам Хави Мигеля из Diario AS, новый игрок «сине-гранатовых» даже не поедет в США, чтобы присоединиться к остальной команде.

Вместо этого Кунде пройдет курс восстановительных процедур в клубе и присоединится к тренировке команды в понедельник, как только партнеры вернутся из США.

«Барса» хочет быть осторожнее с Жюлем, так как он только восстанавливается после травмы. Они разработают для него специальный план тренировок.

Каталонцы в четверг подтвердили принципиальное соглашение по трансферу Кунде. Согласно сообщениям, клуб заплатит 50 миллионов евро плюс надбавки за защитника, с которым подпишет контракт до 2027 года.