Лионель Месси отправил Пепу Гвардиоле тревожное сообщение после появления Златана в «Барселоне

Время Златана Ибрагимовича в «Барселоне» длилось не очень долго и было не очень удачным. Но когда швед только попал в команду, Лионель Месси был обеспокоен и боялся потерять свое место.

Выиграв требл в сезоне 2008\09 Гвардиола подписал Златана из «Интера», распрощавшись с Самюэль Это′О. Швед задержался в Испании всего на год, после чего вернулся в Серию А - в «Милан».

Но даже его кратковременное пребывание в составе «сине-гранатовых» успело встревожить Лео Месси. В книге «Тайны Месси» Себастиан Фест и Алекс Джуллиард рассказывают, что Лео написал главному тренеру «Барсы» Пепу Гвардиоле.

«Я вижу, что больше не важен для команды, так что…», - цитируют в книге сообщение Лео.

Месси проводил свой четвёртый сезон в первой команде «Барселоны».

«Месси не смог блеснуть в нескольких матчах, а Ибра играл хорошо. Неожиданно у аргентинца появились трудности»,- пишут в книге.

Однако, время Златана в качестве основного игрока «Барселоны» было ограничено, очень скоро он стал второй скрипкой при аргентинце. Гвардиола переместил Лео в центр, а Ибру поставил на фланг. Лео забил 47 голов в 53 матчах, а Златан – 21 гол в 45 матчах.

В своей книге швед писал о Гвардиоле:

«Когда ты покупаешь меня, то покупаешь Ferrari. А если ты водишь Ferrari, то заправляешь бак бензином премиум класса, выезжаешь на трассу и жмешь на газ. Гвардиола заправился дизельным топливом и прокатился по сельской местности. Ему следовало купить Fiat. Как тренер – он фантастический, как человек – у меня нет слов, тут нечего комментировать. Он не мужик».