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4 решения для главной проблемы «Барсы» на сегодняшний день

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Самой большой проблемой «Барселоны» сейчас является регистрация новых игроков с учетом тяжелого финансового положения клуба. Нужно отметить, что «Барса» находится в гонке со временем, потому что сезон в Ла Лиге должен стартовать уже через три недели!

 Изданиe Marca предлагает Матеу Алемани четыре решения, которые должны помочь клубу.

1.      Расторжение договоров. «Барса» может прекратить сотрудничество с некоторыми игроками, среди них Оскар Мингеса, Самуэль Умтити, Мартин Брэйтуэйт, Рики Пуч и Нето.

2.     Продажа игроков. Такие футболисты как Мемфис Депай и Френки де Йонг помогли бы «сине-гранатовым» хорошо заработать, однако, никто из них не хочет уходить. Футболистов придется убедить.

3.     Снижение заработной платы. Пришло время для еще одной речи Лапорты в раздевалке, на этот раз об умении отказываться от части заслуженной зарплаты во имя спасения клуба. Де Йонга будет особенно сложно убедить.

4.     Маркетинг в помощь. «Барселоне» нужно действовать быстро и активировать все экономические рычаги.

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