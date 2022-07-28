4 решения для главной проблемы «Барсы» на сегодняшний день

Самой большой проблемой «Барселоны» сейчас является регистрация новых игроков с учетом тяжелого финансового положения клуба. Нужно отметить, что «Барса» находится в гонке со временем, потому что сезон в Ла Лиге должен стартовать уже через три недели!

Изданиe Marca предлагает Матеу Алемани четыре решения, которые должны помочь клубу.

1. Расторжение договоров. «Барса» может прекратить сотрудничество с некоторыми игроками, среди них Оскар Мингеса, Самуэль Умтити, Мартин Брэйтуэйт, Рики Пуч и Нето.

2. Продажа игроков. Такие футболисты как Мемфис Депай и Френки де Йонг помогли бы «сине-гранатовым» хорошо заработать, однако, никто из них не хочет уходить. Футболистов придется убедить.

3. Снижение заработной платы. Пришло время для еще одной речи Лапорты в раздевалке, на этот раз об умении отказываться от части заслуженной зарплаты во имя спасения клуба. Де Йонга будет особенно сложно убедить.

4. Маркетинг в помощь. «Барселоне» нужно действовать быстро и активировать все экономические рычаги.