Суперзвезда NBA Стефен Карри отреагировал, когда Усман Дембеле повторил его празднование в матче с «Ювентусом»

Суперзвезда команды NBA «Голден Стэйт Уорриорз» Cтефен Карри отреагировал на то, что Усман Дембеле решил повторить его знаменитое празднование «Спокойной ночи».

Стефен Карри – один из самых популярных игроков в мире баскетбола. Абсолютный мастер своего дела Карри также является законодателем мод и инициатором празднований, способных покорить весь мир.

Одним из последних его хитов стало празднование в стиле «Спокойной ночи», впервые Карри исполнил его в плей-офф NBA, а Усман Дембеле повторил его во время матча с «Ювенутсом», открыв счет.

«Барселона» в своем аккаунте в Twitter поделилась празднованием Дембеле и привлекла внимание Карри. Легендарный баскетболист сделал ретвит, подписав: «Вот это жест!».