Нью-Йорк встречает «Барселону» гигантской рекламой на Times Square

«Барселона» приземлилась в Нью-Йорке, где пройдет финальный матч тура по США против «Нью-Йорк Рэд Буллс» в ночь с субботы на воскресенье по европейскому времени. Команда переехала из Далласа и остановилась в отеле Hyatt Regency Morristown в Нью-Джерси, подальше от Манхэттена, где каждые 12 минут по соглашению со Spotify на гигантских экранах Times Square появляется реклама пребывания «Барселоны» в Нью-Йорке.

Сегодняшний день команды будет посвящен коммерческим и социальным проектам клуба, футболисты посетят студию звукозаписи Spotify на Манхэттене, часть игроков отправится в представительство Nike, а вечером состоится гала ужин в Рокфеллеровском центре, посвященный союзу Фонда «Барселоны» и Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев ООН, в котором примет участие Жоан Лапорта, руководство клуба и футболисты первой команды. В пятницу «сине-гранатовые» проведут двойную тренировку на стадионе «Рэд Булл».