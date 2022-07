Гари Невилл призывал де Йонга подать в суд на «Барселону». В итоге болельщики клуба решили засудить самого англичанина

Кулес отчаянно вступились за любимый клуб.

Ранее стало известно, что главный тренер каталонцев Хави попросил хавбека снизить зарплату почти вдвое. Узнав об этом, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл посоветовал Френки де Йонгу привлечь «Барселону» к суду, назвав действия клуба аморальными.

«Де Йонгу следует рассмотреть возможность судебного иска против «Барселоны», и все игроки должны поддержать его! То, что клуб тратит состояние на новых игроков, при этом не выплачивая полностью зарплаты тем, у кого есть контракты, – это аморально и является нарушением.

FIFPro должна пустить все силы на то, чтобы прекратить подобные издевательства», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

