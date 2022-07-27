«Барса» может продать тер Стегена, если сделка по Де Йонгу провалится

По-видимому, расставание с одним из лидеров команды неизбежно.

По информации испанского журналиста Тоно Гарсии (Barca Universal), «Барселона» рассмотрит вариант продажи основного вратаря Марка-Андре тер Стегена, если Френки Де Йонг откажется уйти или снизить зарплату.

Немецкий вратарь был не в лучшей форме в прошлом сезоне и пропустил столько же голов, сколько и матчей - 34 пропущенных мяча в 34 матчах Ла Лиги.

Во всех турнирах прошлого сезона тер Стеген пропустил 57 голов в 47 играх за «Барселону».

Тем не менее, он остается одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» с зарплатой около 9 миллионов евро за сезон.

Его трансфер освободит место в структуре зарплаты «Барсы» и даст Иньяки Пенье шанс стать первым вратарем «Барсы».