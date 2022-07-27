Пьянич 8,5, Левандовски 6,5, Роберто худший на поле: рейтинг игроков «Барсы» в матче с «Ювентусом»

Поляк продолжает осваиваться в новой команде.

Накануне ночью «Барселона» сыграла 2:2 в товарищеском матче с «Ювентусом».

Усман Дембеле - 9/10

Француз довольно медленно входил в игру, прежде чем забить два потрясающих гола, продемонстрировав свои лучшие навыки – скорость и дриблинг.

Миралем Пьянич - 8,5/10

Босниец вышел на поле в перерыве и выглядел великолепно на протяжении всего второго тайма, отдавая множество умных передач и в целом выглядя солидно как опорный полузащитник.

Гави - 8,5/10

Он был великолепен в своем понимании игры, перехватах и агрессивных рывках. Сегодня, без сомнения, один из лучших на поле.

Андреас Кристенсен - 8/10

Единственный выдающийся игрок в линии обороны «Барсы» сегодня вечером. Блестящая игра в первом тайме как с мячом, так и без мяча.

Сержиньо Дест - 4/10

Правый защитник отдал результативную передачу, но показал еще слабую игру в защите, не сумев должным образом прикрыть свою зону и сдержать соперника перед вторым голом «Ювентуса».

Пьер-Эмерик Обамеянг — 3/10

У габонцев был только один приличный удар, и тот не попал в створ. Игрок, выступавший на позиции левого вингера, большую часть времени был незаметен и никак не влиял на игру в атаке.

Серджи Роберто - 2/10

Просто очень неудачная игра Роберто, который допустил несколько ошибок в обороне на позиции правого защитника – к сожалению, мы довольно часто наблюдали за ним такое и раньше.

Рейтинг других игроков : Рафинья 7,5, Кессиэ 7,5, Бальде 7,5, Фати 7, Бускетс 7, Альба 7, Де Йонг 6,5, Нико 6,5, Левандовски 6,5, Эз Абде 6,5, Пабло Торре 6,5, Инаки Пенья 6,5, Мемфис 6, Гарсия 6 , Тер Штеген 6, Пике н/д, Кольядо н/д.