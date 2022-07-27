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Дембеле отметил голы «Ювентусу» жестом «Спокойной ночи!» Что это означает?

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Развлек американскую публику отсылкой к НБА.

Дембеле отметился в матче дублем, и оба гола француз отмечал характерным жестом  «Спокойной ночи». Этот жест принадлежит защитнику «Голден Стэйт» Стефу Карри – он использует его в моментах, когда баскетбольный матч благодаря его попаданиям уже выигран.

Вот как однажды объяснил это сам Карри в интервью NBC.

«Я понятия не имею, как я это придумал. Я просто развлекался. Вы спрашиваете, связано ли это с детьми – ну конечно, ложиться спать после продуктивного дня надо вовремя. В моем случае этот жест подводит итог хорошо сделанной работе».

Карри - известный поклонник «Барсы» - у него даже есть именная футболка, подаренная Роналдиньо.

В соцсетях баскетболист восторженно ответил на голы Дембеле.

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