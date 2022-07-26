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Продажа, аренда, основа и многое другое: трансферный статус каждого игрока «Барсы» прямо сейчас

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Сейчас у «Барселоны» слишком много игроков. Так много, что клуб не смог взять с собой в предсезонный тур некоторых футболистов. 

Взгляните на актуальное трансферное положение каждого игрока каталонцев: 

Новые подписания 

Роберт Левандовски прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом» - Чемпионат

Андреас Кристенсен, Рафинья, Усман Дембеле, Франк Кессиэ, Роберт Левандовски , Пабло Торре.

Нужно оставить в команде

Тер Штеген, Пенья, Тенас, Дест, Араухо, Пике, Альба, Бальде, Гарсия, Гави, Педри, Гонсалес, Роберто, Бускетс, Фати, Обамеянг, Торрес.

Нужно отдать в аренду

Кольядо, Пьянич, Пуч, Эззальзули.

Нужно продать

Оскар Мингеса, Мартин Брейтуэйт, Самюэль Умтити, Нето.

Неопределенное будущее 

Френки Де Йонг, Мемфис Депай

А вот как это выглядит на инфографике

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