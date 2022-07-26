Продажа, аренда, основа и многое другое: трансферный статус каждого игрока «Барсы» прямо сейчас

Сейчас у «Барселоны» слишком много игроков. Так много, что клуб не смог взять с собой в предсезонный тур некоторых футболистов.
Взгляните на актуальное трансферное положение каждого игрока каталонцев:
Новые подписания
Андреас Кристенсен, Рафинья, Усман Дембеле, Франк Кессиэ, Роберт Левандовски , Пабло Торре.
Нужно оставить в команде
Тер Штеген, Пенья, Тенас, Дест, Араухо, Пике, Альба, Бальде, Гарсия, Гави, Педри, Гонсалес, Роберто, Бускетс, Фати, Обамеянг, Торрес.
Нужно отдать в аренду
Кольядо, Пьянич, Пуч, Эззальзули.
Нужно продать
Оскар Мингеса, Мартин Брейтуэйт, Самюэль Умтити, Нето.
Неопределенное будущее
Френки Де Йонг, Мемфис Депай
А вот как это выглядит на инфографике
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