Продажа, аренда, основа и многое другое: трансферный статус каждого игрока «Барсы» прямо сейчас

Сейчас у «Барселоны» слишком много игроков. Так много, что клуб не смог взять с собой в предсезонный тур некоторых футболистов.

Взгляните на актуальное трансферное положение каждого игрока каталонцев:

Новые подписания

Андреас Кристенсен, Рафинья, Усман Дембеле, Франк Кессиэ, Роберт Левандовски , Пабло Торре.

Нужно оставить в команде

Тер Штеген, Пенья, Тенас, Дест, Араухо, Пике, Альба, Бальде, Гарсия, Гави, Педри, Гонсалес, Роберто, Бускетс, Фати, Обамеянг, Торрес.

Нужно отдать в аренду

Кольядо, Пьянич, Пуч, Эззальзули.

Нужно продать

Оскар Мингеса, Мартин Брейтуэйт, Самюэль Умтити, Нето.

Неопределенное будущее

Френки Де Йонг, Мемфис Депай