«Месси — лучший игрок в истории». Фати хочет, чтобы «Барселона» вернула аргентинца

Именно он забрал 10-ку Лео.

Во время интервью TV3 Ансу Фати спросили, хотел бы он, чтобы «Барселона» повторно подписала контракт с Лионелем Месси.

Ответ нападающего был прямым: «Конечно», — сказал Фати.

«Месси — лучший игрок в истории, и он заслуживает лучшего финала карьеры в «Барселоне».

Месси связывают с возвращением в «Барселону» в следующем сезоне. Жоан Лапорта уже четко заявил, что это возможно.

Во время своей пресс-конференции в понедельник главный тренер сине-гранатовых Хави сказал, что это не может произойти сейчас, потому что у Месси все еще действует контракт с ПСЖ.