«К черту «Барсу», надеюсь этот клуб скоро вообще ликвидируют». Болельщики соперников в ярости из-за трансфера Кунде

Защитник Жюль Кунде переходит в «Барселону» из «Севильи».

По данным Diario Sport, клубы согласовали трансфер за 50 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Это происходит несмотря на то, что «Челси» предлагает больше денег игроку и «Севилье».

Вот что пишут фанаты на Reddit:

gdewulf : «О боже, Барселона. Надеюсь, им не удастся зарегистрировать всех этих игроков».

millysoilly : «К черту Мончи (спортивный директор «Севильи»). К черту «Севилью». К черту «Барселону».

TheUbermelon : «Честно говоря, со стороны «Севильи» это глупо. Так они получают меньше денег. И они усиливают соперника в чемпионате. И портят отношения с «Челси» и их новым владельцем».

ivanmex : «Пусть Барса получит его за 30 миллионов, к черту «Севилью». К черту и Барсу, надеюсь, их скоро вообще ликвидируют».

LHEADHC : «Я могу понять это решение с точки зрения игрока. Чего я не могу понять, так это того, как «Барселона» будет использовать такое количество новичков и как будет им платить? Они отказываются платить зарплату своим игрокам и тем не менее продолжают подписывать дорогих новичков. Не могу понять, насколько это законно».