«Я не хочу быть новым Гвардиолой»: Хави рассказал о своей главной задаче в клубе

Главный тренер «Барсы» против аналогий с другой легендой клуба.

Выступая на своей пресс-конференции перед предсезонной игрой против «Ювентуса», Хави сказал: «Я не хочу становиться новым Пепом Гвардиолой. Все, чего я хочу - это чтобы «Барса» выигрывала и снова стала лучшей командой в мире.

Я постараюсь вернуть «Барселоне» первое место в мире. И это не для моего эго, а для клуба», — добавил Хави.

«Барселона» под руководством Хави недавно обыграла «Реал» (1:0)), а до этого разгромила «Интер Майами» со счетом 6:0. Следующая встреча – против «Ювентуса» Макса Аллегри в Далласе в ночь на среду.