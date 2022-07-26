«8:2? Мы не говорили об этом». Левандовски дал первую пресс-конференцию в «Барсе»

Уверен, что сможет еще несколько лет провести на высшем уровне.

Польша против Мексики на чемпионате мира

«Я знаю, что «Барса» очень популярна в Мексике. Это здорово, но если говорить о чемпионате мира, это будет большой вызов для нас, потому что Мексика — сильная команда».

О знаменитых 2:8 от «Баварии»

«Если честно, то мы не говорили об этом. Это в прошлом. Лучше не оглядываться назад».

Сколько лет осталось на высшем уровне?

«Трудно ответить. Я чувствую себя очень хорошо физически, думаю на несколько лет меня ще хватит».

Покер в ворота «Мадрида»

«Это было несколько лет назад, все помнят ту игру. Мы должны думать о том, что мы можем сделать, а не о том, что мы сделали».

Предсезонка в США

«Каждая предсезонная игра важна для нас, важна концентрация, чтобы хорошо подготовиться к сезону. Мы должны стараться изо всех сил выигрывать все матчи, даже товарищеские».

Сколько голов забьет в первом сезоне

«Я никогда не называю цифру, сколько я хочу забить. Самое главное — это то, что я делаю с для команды».

О работе с Гвардиолой

«Я много говорил с ним о тактике, так легче адаптироваться к любой системе. Он изменил мой взгляд на футбол, его понимание. Благодаря этому мне должно быть легче адаптироваться к тому, что просит Хави».

О задачах на сезон

«Если ты играешь за «Барсу», ты всегда думаешь о завоевании титулов, но все должно идти шаг за шагом. С нашим потенциалом мы можем быть на высоте и бороться за все титулы. Уверен, этот сезон пройдет лучше, чем предыдущий».