📹 «Барселона» в Далласе: болельщики прорываются через охрану и приветствуют команду

«Барселона» уже прибыла в Даллас, где проведет третий товарищеский матч в рамках тура по США – команду Хави ждет встреча с «Ювентусом» в ночь со вторника на среду.

Самолет с командой приземлился на 38-градусной жаре в Техасе, ожидается, что такая погода сохранится и во время матча.

«Барселона» разместилась в отеле Марриотт, у которого их ожидали около 200 болельщиков, они даже смогли прорваться через охрану, чтобы поприветствовать своих кумиров.

Президент клуба Жоан Лапорта прибыл в отель на машине, поприветствовал собравшихся и эффектно поднял на руки одну юную болельщицу. Лапорта был очень рад видеть такую толку в футболках «Барселоны».