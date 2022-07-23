Луис Суарес продолжает тренироваться на базе «Барселоны»

Луис Суарес все еще в столице Каталонии и продолжает тренироваться на базе «Барсы».

Бывшая звезда «сине-гранатовых» не подписал пока контракт с новым клубом. Луис скоро присоединится к уругвайскому «Насьоналю», где он начинал свою карьеру, сообщает издание AS.

35-летний футболист с 1 июля является свободным агентом после того, как он покинул «Атлетико». Он хотел вернуться в «Барселону», но каталонцы отказались его подписывать.

Также на базе «сине-гранатовых» продолжает тренироваться Сеск Фабрегас в ожидании новых вызовов.