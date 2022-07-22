Рейтинг 7 возможных замен Кунде для «Барсы» от среднего до мирового класса

Тем не менее, сине-гранатовые не испытывают недостатка в вариантах.

Средний

Иньиго Мартинес. Центральный защитник «Атлетика» известен своей безжалостностью и силой. Но он также известен своей опрометчивостью, может получить пенальти или совершить большую ошибку.

Сезар Аспиликуэта. Капитан «Челси» опытен, а также довольно универсален и доступен по цене. Однако возраст начинает сказываться на испанце.

Уильям Салиба. Француз хорошо играл в аренде во Франции в прошлом сезоне и намерен произвести впечатление на своих тренеров в «Арсенале» в этом сезоне.

Хороший

Милан Шкриньяр. Словак – настоящая гора для миланского «Интера» и показал себя на высоком уровне. Тем не менее, его игра в пас, возможно, потребует некоторой доработки.

Роджер Ибанез. Бразилец был ключевой фигурой команды Жозе Моуринью «Рома», которая выиграла свой первый европейский титул с 1961 года. Он, безусловно, может играть за «Барсу».

Мировой уровень

Йоско Гвардиол. В прошлом сезоне хорват был в ударе за «РБ Лейпциг». Его отборы и пасы были превосходны. Все это привело к разговорам о том, что он заслуживает того, чтобы играть за более крупный клуб – может быть, за «Барсу»?