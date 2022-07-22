Сможет ли «Барса» зарегистрировать новых игроков после продажи 15% медиаправ? Отвечаем

«Барселона» объявила в пятницу утром, что они активировали свой второй экономический рычаг.

Активация нового рычага означает, что клуб продал еще 15% своих телевизионных прав на 25 лет. Взамен они получили около 330 миллионов евро.

Тем не менее, гарантирует ли это, что они могут зарегистрировать свои новые контракты?

По словам Тони Хуанмарти, «Барселона» по-прежнему не сможет зарегистрировать ВСЕХ своих новых игроков, несмотря на активацию своего второго экономического рычага.

Клуб по-прежнему рискует нарушить правила финансового фэйр-плей Ла Лиги, если попытается это сделать.

Однако, если «Барса» сможет активировать еще один экономический рычаг, они смогут зарегистрировать своих игроков и даже позволить себе оставить Френки де Йонга — возможно, также подписать нового игрока.