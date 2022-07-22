Лапорта сказал фанату, что Кунде подписал контракт с «Челси»

Президент ответил: «Он подписал контракт с «Челси».

Это не первый раз, когда фанаты спрашивают президента о Кунде. В обоих случаях ответ Лапорты ничего не выдал.

Инсайдер Джанлуки ди Марцио сообщает, что стороны согласовывают последние детали сделки: лондонцы заплатят за игрока примерно 50 миллионов евро. Фабрицио Романо информирует, что речь о 65 млн с учетом бонусов – и никаких рассрочек. Игроку дадут контракт до 2027-го.

А ведь последние полгода француза активно связывали с «Барселоной» – а теперь шансов перехватить Жюля почти нет. Все упирается в деньги. Инсайдер Жерар Ромеро пишет, что «Барса» дает 6-7 млн, а «Челси» – около 12 млн.

В «Барселоне» поняли, что сделка по Кулибали не состоится, поэтому активизировались в отношении Жюля. Хави несколько раз звонил защитнику и рассказывал, что видит того в центре своего проекта, а в «Севилью», чтобы сбить сумму, хотели отправить сначала Клемана Лангле, потом подняли ставки до Мемфиса Депая.