«Барса» в первом матче сезона показала выдающийся футбол. Главный секрет – в выборе состава

Игра команды в первом тайме против «Интер Майами» - это просто космос.

Тренерский штаб (главный тренер Хави отсутствовал на матче) выставил множество креативных игроков в центре поля и в атаке. Рафинья, Ансу Фати, Педри и Франк Кессиэ прекрасно взаимодействовали друг с другом и выглядели действительно непредсказуемо.

Кессиэ, в частности, удивил классными рывками в в штрафную после умных передачи Педри, разрывавшими линию защиты соперника. Ивуарийец даже играл некоторое время «десятку» - удивительно, ведь его воспринимали как усиление опорной зоны!

Рафинья был самым активным игроком в атаке, часто меняя позиции и своими решениями доставляя много проблем защите Майами. Именно благодаря его стилю игры «Барса» вела со счетом 3:0 к перерыву.

Третий гол «Барсы» стал, пожалуй, лучшим примером правильного взаимопонимания игроками друг друга.