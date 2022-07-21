Перед матчем с «Интер Майами» Хави накачал команду по видеосвязи. «Барса» разнесла соперника 6:0

Главного тренера не пускали в США.

Хави не смог сразу отправиться с «Барсой» в турне по Северной Америке, так как не получил визу. Сообщалось, что Хави отказали во въезде в США, так как он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране в бытность игроком катарского «Аль-Садда».

Сейчас тренер решил все проблемы с визой и вылетел в США. Он сможет руководить «Барсой» в матче с «Реалом», который пройдет рано утром 24 июля.

Без Хави сине-гранатовые обыграли «Интер Майами» со счетом 6:0. Как сообщает Diario AS, Хави все-таки общался с командой перед товарищеским матчем - босс «Барселоны» связался с раздевалкой по видеосвязи и произнес речь за несколько часов до игры.

Это сработало - в результате каталонцы классно сыграли стильно выиграли, разгромив команду Фила Невилла со счетом 6:0.