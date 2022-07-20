Левандовски назвал ключевую причину перехода в «Барсу» – дело не в соперничестве с Бензема

Левандовски рассказал, почему после восьми успешных лет в Мюнхене решил перебраться в Каталонию.

«Я подписал контракт с «Барсой», потому что не хотел через десять лет увидеть свое отражение в зеркале и осознать, что я не смог осуществить одну из своих главных мечт – играть в Ла Лиге», – сказал Роберт Левандовски журналистам.

Игрок сборной Польши наконец-то официально перешел в «Барселону» после затянувшейся трансферной саги. Он уже присоединился к своим новым одноклубникам в США.

Эти слова Роберта звучат интересно, ведь ранее его бывший агент утверждал, что за трансфером Левандовского кроется желание поляка доказать Бензема и самому себе, что Роберт – лучший нападающий. Ну что ж, скоро нам представится возможность увидеть, кто из бомбардиров круче.