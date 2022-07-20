📸Первая тренировка Левандовского в «Барсе»: 7 лучших фото

Роберт Левандовски провел свою первую тренировку с «Барселоной» перед игрой каталонцев с «Интер Майами».

Пресс-служба «Барсы» опубликовала несколько фотографий нападающего на официальном сайте клуба, а мы делимся с вами лучшими кадрами.

Левандовски не вышел на игру с «Интером», однако вполне может появиться на поле в матче с мадридским «Реалом». «Барселона» встретится с «королевским клубом» уже в это воскресенье, 24 июля. Возможно, мы увидим начало противостояния двух топовых нападающих – Левандовского и Бензема.