Рафинья: «Барселона» лучше «Реала»

Рафинья забил свой первый гол за «Барселону» и по этому случаю дал интервью, сделав смелое заявление, которое точно придется по душе фанатам каталонского клуба.

«Очень рад, что забил свой первый гол. Это был хороший матч. Я старался показать достойную игру. Я очень счастлив и надеюсь, что так будет и дальше, – сказал Рафинья журналистам газеты Marca. – Всегда стараюсь забить любому сопернику, но если это дерби, то стараюсь еще сильнее. Самое главное – это победа. Я считаю, что мы лучше, чем «Реал». В «Барселоне» есть несколько молодых и талантливых игроков. Клуб прекрасно с ними работает. Наши футболисты всегда борются за чемпионство».

«Барса» обыграла «Интер Майами» со счетом 6:0. Рафинья смог не только забить, он также стал автором двух голевых передач. Отличный старт!