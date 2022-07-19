«У каждого топ-клуба должен быть свой киллер». Лапорта объяснил, зачем «Барселоне» нужен 34-летний поляк

Болельщики обвинили президента в недальновидности.

«Сегодня «Барселона» не повторит ошибок прошлого», — сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта в интервью Barca TV.

«Мы будем действовать осторожно, и у нас не будет игроков, которые не смогут адаптироваться к нашим условиям».

«У каждой топ-команды должен быть свой киллер, нападающий-убийца. Теперь он есть и у нас.

Если вы заметили, мы подписали игроков среднего возраста. Тех, кому 25, 26, 27 лет. Раньше у нас их не было, нам не всегда хватало опыта», — добавил Лапорта.

Некоторые болельщики недоумевали по поводу трансфера, учитывая финансовое положение клуба, а один фанат «Барсы» на Reddit сказал: «Лапорта продает будущее нашего клуба».

«Барселона» потратила на 34-летнего Левандовски 50 миллионов евро.