Дембеле или Рафинья? Выбираем стартовый состав на матч с «Интер Майами»

19 июля «Барселона» сыграет свой первый товарищеский матч в туре по США против «Интер Майами».

В составе каталонцев 28 игроков – именно столько футболистов взял Хави в турне по северной Америке, так что у тренера есть из кого выбрать. Вот два самых вероятных состава на предстоящий матч.

Вариант 1

«Барселона»: Иньяки Пенья — Дест, Араухо, Кристенсен, Бальде — Нико, Кессиэ, Педри — Дембеле, Обамеянг, Ансу Фати.

Иньяки Пенья наверняка игру с самого начала, поскольку ему нужно показать себя достойным конкурентом Марку-Андре тер Штегену.

В обороне Дест и Алехандро могут закрыть фланги, а Рональд Араухо и Андреас Кристенсен попробуют себя в качестве нового дуэта центральных защитников.

Хави проверит Нико на опорной позиции, отправив его помогать Педри и Франком Кессиэ.

В атаке трио Усмана Дембеле, Пьера-Эмерика Обамеянга и Ансу Фати выглядит многообещающе. Дембеле — более креативный игрок, в то время как у Фати есть будет пространство для рывков.

Вариант 2

«Барселона»: Тер Штеген — Серхи Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Альба — Бускетс, Гави, Пабло Торре — Рафинья, Обамеянг, Ферран Торрес.

В этом варианте в составе опытные Тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Альба и Бускетс.

Разбавить «ветеранский» состав могут Пабло Торре и Гави в полузащите, а также новичок Рафинья и Ферран Торреса в нападении. Кстати, это будет первый матч для только что перешедшего из «Лидса» бразильца.

Какой вариант вам кажется предпочтительным? Расскажите нам в комментариях!