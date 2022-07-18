«Барса» хочет, чтобы Левандовски играл под 9-м номером. Клуб готов забрать его у Депая и отдать поляку

«Барселона» хочет, чтобы Роберт играл именно под знаковым номером.

33-летний футболист накануне присоединился к своим новым товарищам по команде в Майами после завершения своего перехода из мюнхенской «Баварии» за 42,5 миллиона фунтов стерлингов.

Согласно испанскому изданию SPORT, «Барса» хочет, чтобы Левандовски взял себе 9-ку, которую в прошлом сезоне носил на спине Мемфиса Депай.

Левандовски носил майку с номером 9 во время своего пребывания в «Баварии», под этим же номером он играет в сборной Польши.

Сообщается, что «Тоттенхэм» уже сделал предложение о покупке Депая, но переговоры еще не завершены.

Тем не менее, даже если Депай не будет продан, «Барса» готова пойти на крайние меры и передать его 9-ку польскому нападающему, - в команде хотят, чтобы Левандовски все-таки смог получить свой любимый номер на футболке.