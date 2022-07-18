Дембеле после возвращения попросил капитанскую повязку. Смеялись всей раздевалкой

Усман явно не лишен самоиронии.

На прошлой неделе стало известно, что вингер Усман Дембеле остается в «Барселоне». Пресс-служба каталонского клуба объявила, что француз, который в конце июня стал свободным агентом, подписал новый контракт сроком до 30 июня 2024 года.

Сообщалось, что зарплата 25-летнего футболиста по новому контракту снизится на 40%. Дембеле присоединился к «Барсе» летом 2017 года. За пять лет в клубе он отыграл 150 матчей, забил 32 гола и отдал 34 передачи.Его статистика – здесь.С ним в составе «Барса» по два раза выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также стала обладателем Суперкубка страны.

После продления контракта Усман обратился с речью в раздевалке к партнерам по команде. После формальных слов француз попросил сделать его капитаном. Спустя пару секунд неловкой паузы вся раздевалка разразилась громким хохотом.

Посмеялся и сам Дембеле – разумеется, он шутил, учитывая собственную весьма безответственную репутацию.