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Левандовски может дебютировать за «Барселону» в Классико. Какой состав выпустит Хави против «Реала»?

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Польский нападающий может сыграть свой первый матч за новый клуб 23 июля.

Первое Эль-Класико в этом сезоне будет сыграно в США. «Блауграна» уже сыграла одну предсезонную игру перед приездом в Северную Америку, так что команда не может жаловаться на недостаток игровой подготовки.

Наверняка в матче сыграет Роберт Левандовски – еще до трансфера он поддерживал форму в мюнхенской «Баварии», хоть и опаздывал на тренировки.

Вот как может выглядеть стартовый состав «Барсы» в предстоящей игре.

 У Хави есть несколько вариантов состава – в США с командой поехали аж 28 игроков, но это выглядит как очень солидный стартовый состав против «Реала».

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