Пьянич срочно покидает расположение «Барселоны»

Миралем Пьянич не сыграет с «Интером Майями» в этот вторник, но по уважительной причине. Полузащитник покидает расположение команды, чтобы поехать в Ниццу, где у него должен родиться сын.

Для Пьянича и его жены Жозефины это будет второй ребенок, у них уже есть общий сын Эдин, появившийся на свет в 2013 году.

Хави уже включал боснийца в состав на первый товарищеский матч с «Олотом» и хочет видеть его и в туре по США. Как только пополнение семьи произойдет, Пьянич вернется к команде. Скорее всего, Миралем сможет сыграть в Класико в Вегасе.

Пьянич, в отличие от Мингесы, Умтити, Рики Пуча и Брэйтуэйта не останется в Браселоне, в ожидании своей дальнейшей судьбы. Хави рассчитывает на него.