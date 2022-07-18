«Роберт пришел, чтобы доказать, что он лучше Бензема» Бывший агент Левандовского – о причинах перехода в «Барсу»

В разговоре с El Larguero бывший агент Роберта Левандовски Цезари Кухарски заявил, что переход польского нападающего в «Барселону» связан с Каримом Бензема.

«Левандовски хочет доказать в Испании, что он лучше Бензема, — сказал Сезари Кухарски.

Я уверен, что он будет забивать голы, но не так много, как в «Баварии», особенно в первый год», — заявил агент.

В прошлом сезоне Левандовски забил больше голов (50), чем Бензема за «Реал Мадрид» (44).

Но Бензема — более раскрученный нападающий, потому что он практически в одиночку привел свою команду к победе в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Что касается Левандовски, то большинство его голов было забито в более слабом чемпионате — немецкой Бундеслиге. Теперь поляк хочет доказать свое превосходство в равных условиях.

Левандовски или Бензема – кого вы считаете лучшим центрфорвардом?