«Барселона» уже подписала Левандовски, Дембеле и Рафинью. В течение недели ожидаются еще 4 трансфера

Каталонский клуб явный лидер активности этого трансферного окна.

Этим летом «Барселона» подтвердила пять новых футболистов, последним из которых стал Роберт Левандовски.

«Блауграна» похоже не собирается сбавляет обороты. Фабрицио Романо сообщил, что «Барселона» хочет заключить еще несколько контрактов в ближайшие дни.

Кроме того, некоторые игроки также могут покинуть «Камп Ноу» на этой неделе, так как «Барселона» должна сократить свою зарплатную ведомость.

Кто может прийти?

В следующие шесть дней «Барселона» может, наконец, объявить о подписании Жюля Кунде .

«Севилья» изъяла футболку с номером и фамилией игрока из своего официального магазина, а их тренер подтвердил, что француз вот-вот может уйти.

Кроме того, несколько источников утверждают, что приоритетом самого Кунде является как раз переход в «Барсу».

Трое на выход, кто они?

«Барселона» не взяла в турне по США пять игроков – Брэйтуэйта, Рики Пуча, Самуэля Умтити, Мингесу и Нето . Любой из пятерых мог покинуть клуб в ближайшие несколько дней.

«Барселона» также может заключить сделку по обмену с «Севильей» в рамках трансфера Кунде. Если это произойдет, в обратном направлении может отправиться Мемфис Депай, Нико или Абде.

Френки де Йонг — еще один игрок, который может покинуть клуб, но вряд ли этот переход состоится на этой неделе – проблема с задолженностью клуба по зарплате голландцу является слишком серьезным препятствием.