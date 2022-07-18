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Родители Шакиры и Пике хотят перемирия пары, во избежание судебной тяжбы по опеке над двумя детьми

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По информации издания Marca, родители Жерара Пике и Шакиры пытаются померить пару, чтобы избежать судебного разбирательства по вопросу опеки над детьми.

Защитник «Барселоны» и поп-звезда завершили 12-летние отношения, у них не будет официального развода, но вопрос с опекой над двумя сыновьями Сашей (7 лет) и Миланом (9 лет) остается нерешенным. Шакира хочет, чтобы дети проживали с ней и ее родителями в Майями, а Пике эта идея категорически не нравится.

По данным Marca, родственники крайне обеспокоены возможными последствиями судебной тяжбы. Родители Шакиры и родители Пике хотят, чтобы бывшая пара договорилась между собой и даже сохраняют надежду на перемирие и возобновление отношений.

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