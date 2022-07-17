«У него есть четкий план, как вернуть «Барсу» на вершину»: Левандовски рассказал о своем разговоре с Хави

Во время отпуска на Ибице Роберт Левандовски столкнулся в ресторане со своим будущим тренером Хави.
В своем интервью Sport Bild новый игрок «Барселоны» рассказал об их разговоре.
«Встреча с Хави на Ибице? Это было на самом деле совпадением, но у нас сразу была хорошая химия, он сказал мне: «Я буду ждать тебя».
Он сказал мне, что мы будем хорошо работать вместе и сможем многого добиться. У него есть четкий план, как вернуть «Барселоне» лидерство».
Ранее сообщалось, что Левандовски был главным приоритетом для Хави.
Говорят, что эти двое также говорили по телефону несколько раз, но Роберт, возможно, не готов делиться подробностями этих разговоров, поскольку они были более частными.
Комментарии