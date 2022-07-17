«У него есть четкий план, как вернуть «Барсу» на вершину»: Левандовски рассказал о своем разговоре с Хави

Во время отпуска на Ибице Роберт Левандовски столкнулся в ресторане со своим будущим тренером Хави.

«Встреча с Хави на Ибице? Это было на самом деле совпадением, но у нас сразу была хорошая химия, он сказал мне: «Я буду ждать тебя».

Он сказал мне, что мы будем хорошо работать вместе и сможем многого добиться. У него есть четкий план, как вернуть «Барселоне» лидерство».