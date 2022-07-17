Мюллер забавно попрощался с Левандовски: переделал культовое фото Майкла Джордана и Скотти Пипена

"Все лучшее для твоего будущего! 8 особенных лет, много голов, много трофеев, взлетов и падений, но всегда уважение настоящий победный дух!!" — написал Томас Мюллер в своем посте, посвященном Роберту Левандовски.

Томас Мюллер попрощался с Робертом Левандовски, который ушел в "Барселону".

Мюллер также приложил несколько своих совместных фотографий с Левандовски.

Один из них — отредактированный снимок, на котором лица культовых баскетболистов Майкла Джордана и Скотти Пиппена были заменены на их собственные.