Мюллер забавно попрощался с Левандовски: переделал культовое фото Майкла Джордана и Скотти Пипена

Томас Мюллер попрощался с Робертом Левандовски, который ушел в "Барселону".
"Все лучшее для твоего будущего! 8 особенных лет, много голов, много трофеев, взлетов и падений, но всегда уважение настоящий победный дух!!" — написал Томас Мюллер в своем посте, посвященном Роберту Левандовски.
Мюллер также приложил несколько своих совместных фотографий с Левандовски.
Один из них — отредактированный снимок, на котором лица культовых баскетболистов Майкла Джордана и Скотти Пиппена были заменены на их собственные.
Точно так же, как Мюллер и Левандовски, Джордан и Пиппен в свое время были пугающей связкой. Вот как выглядит исходное фото.
Левандовски и Мюллер вместе сыграли 333 матча, поляк забил 64 гола благодаря голевым передаче Томаса.
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