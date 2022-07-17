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Мюллер забавно попрощался с Левандовски: переделал культовое фото Майкла Джордана и Скотти Пипена

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Томас Мюллер попрощался с Робертом Левандовски, который ушел в "Барселону".

"Все лучшее для твоего будущего! 8 особенных лет, много голов, много трофеев, взлетов и падений, но всегда уважение настоящий победный дух!!" — написал Томас Мюллер в своем посте, посвященном Роберту Левандовски.

Мюллер также приложил несколько своих совместных фотографий с Левандовски. 

Один из них — отредактированный снимок, на котором лица культовых баскетболистов Майкла Джордана и Скотти Пиппена были заменены на их собственные.

Точно так же, как Мюллер и Левандовски, Джордан и Пиппен в свое время были пугающей связкой. Вот как выглядит исходное фото.

Левандовски и Мюллер вместе сыграли 333 матча, поляк забил 64 гола благодаря голевым передаче Томаса. 

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