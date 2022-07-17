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Есть ли что-то, что Обамеянг делает лучше, чем Левандовски? Разбираем статистику форвардов

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Подписание Роберта Левандовски, скорее всего, означает, что Пьер-Эмерик Обамеянг теперь будет вторым нападающим «Барсы».

Но есть ли что-нибудь у габонца лучше, чем у поляка?

Давайте сравним их статистику за 90 минут с помощью Fbref.

Статистика Обамеянга (слева) - Статистика Левандовски (справа)

За последние 365 дней Левандовски обошел Обамеянга по всем показателям, связанным с забитыми голами или передачами.

Обамеянг, в свою очередь, лучше Левандовски практически по всем показателям, описывающим действия не в атаке: прессинг, отбор, перехват (здесь они равны), блокирование и выносы.

Поляк исключителен, когда дело доходит до забитых голов; но Обамеянг выглядит как более универсальный форвард.

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