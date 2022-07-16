«Ты очень поможешь «Барсе»: Роналдиньо отреагировал на переход Рафиньи в «Барсу»

В ответ на отфотошопленную фотографию себя рядом с Рафиньей Роналдиньо сказал: «Посылаю удачу моему другу Рафинье».

Рафинья был представлен болельщикам «Барселоны» в пятницу, а президент клуба заявил, что джого-бонито — бразильский стиль футбола — вернулся в «Барселону».

Забавно, что помог "Барсе" подписать бразильца другой легендарный бывший игрок.

По информации Diario Sport, переход стал возможен благодаря Деку. Еще две недели назад португалец предупредил «Барселону» о том, что они проигрывают в гонке за игрока, и попросил быть настойчивее. Только после этого Лапорта активизировался.