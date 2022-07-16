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Рафинья рассказал историю из трудного детства. Он думал продавать наркотики, чтобы помочь семье

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Новчиок "Барсы" Рафинья рассказал историю из своего трудного детства.

«Мне повезло. К тому времени, когда мне исполнилось 17, я все еще играл на турнирах и тратил на путешествия больше денег, чем могла себе позволить моя семья», — написал Рафинья в The Player's Tribune.

«Моя цель состояла в том, чтобы получать ежемесячное пособие от академии, чтобы помочь им, но, поскольку этого не произошло, мне было легко рассмотреть другие способы заработать деньги [продажа наркотиков]. Очень легко.

Но в этом нет ничего хорошего, и я потерял достаточно друзей, чтобы узнать это. Сегодня ты жив, а завтра мертв. 

Мои родители знали. Были примеры в семьях людей, которые пошли по этому пути, и это не закончилось хорошо.

Мне повезло, что у меня есть семья, которая могла дать мне совет, потому что в моем сообществе было очень распространено воспитание с одним родителем или даже просто старшего брата или сестры, соседа или друга.

Если бы мне пришлось считать своих друзей, воспитанных двумя родителями, мне бы даже не понадобилась вся рука».

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