Рафинья рассказал историю из трудного детства. Он думал продавать наркотики, чтобы помочь семье

Новчиок "Барсы" Рафинья рассказал историю из своего трудного детства.
«Мне повезло. К тому времени, когда мне исполнилось 17, я все еще играл на турнирах и тратил на путешествия больше денег, чем могла себе позволить моя семья», — написал Рафинья в The Player's Tribune.
«Моя цель состояла в том, чтобы получать ежемесячное пособие от академии, чтобы помочь им, но, поскольку этого не произошло, мне было легко рассмотреть другие способы заработать деньги [продажа наркотиков]. Очень легко.
Но в этом нет ничего хорошего, и я потерял достаточно друзей, чтобы узнать это. Сегодня ты жив, а завтра мертв.
Мои родители знали. Были примеры в семьях людей, которые пошли по этому пути, и это не закончилось хорошо.
Мне повезло, что у меня есть семья, которая могла дать мне совет, потому что в моем сообществе было очень распространено воспитание с одним родителем или даже просто старшего брата или сестры, соседа или друга.
Если бы мне пришлось считать своих друзей, воспитанных двумя родителями, мне бы даже не понадобилась вся рука».
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