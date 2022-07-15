📸Суарес и Фабрегас провели совместную тренировку на базе «Барселоны»

Сеск Фабрегас и Луис Суарес провели совместную тренировку на базе «Барсы», получив на это разрешение клуба. Ну разве «Барселона» могла отказать своим легендам?

Суарес поделился несколькими кадрами с тренировки, взгляните:

Вместе с отцом на тренировку пришел сын Луиса – Бенхамин.

Совсем недавно парни вместе с семьями зависали на Ибице в компании Месси и Альбы.

Официально на данный момент у Суареса и Фабрегаса нет клубных прописок, однако сообщается, что Сеск в скором времени подпишет двухлетний контракт с итальянским «Комо», а Луис работает над переходом в «Милан».