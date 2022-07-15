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📸Суарес и Фабрегас провели совместную тренировку на базе «Барселоны»

Луис Суарес Луис Суарес
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Франсеск Фабрегас Франсеск Фабрегас
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Сеск Фабрегас и Луис Суарес провели совместную тренировку на базе «Барсы», получив на это разрешение клуба. Ну разве «Барселона» могла отказать своим легендам? 

Суарес поделился несколькими кадрами с тренировки, взгляните: 

Вместе с отцом на тренировку пришел сын Луиса – Бенхамин.

Совсем недавно парни вместе с семьями зависали на Ибице в компании Месси и Альбы.

ибица

Официально на данный момент у Суареса и Фабрегаса нет клубных прописок, однако сообщается, что Сеск в скором времени подпишет двухлетний контракт с итальянским «Комо», а Луис работает над переходом в «Милан».  

 

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