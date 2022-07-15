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Стало известно, сколько денег потерял агент Рафиньи после перехода игрока в «Барсу»

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Согласно информации издания The Athletic, Деку, агент Рафиньи, отказался от семизначного комиссионного бонуса, чтобы оформить переход своего клиента в «Барселону».

Deco arrives in Barcelona to close agreement for Leeds United winger Raphinha - Football España

Это означает, что «Челси» был готов заплатить ему не менее 1 миллиона евро в рамках сделки по Рафинье. Вероятно, в итоге бывший футболист «сине-гранатовых» не получил никакого вознаграждения за свои труды.  

Ранее сообщалось, что ключевую роль в переходе Рафиньи сыграл именно Деку. Он уговорил самого Рафинью выбрать каталонцев, а также сумел убедить «Лидс Юнайтед» принять предложение «Барсы», а не «Челси».

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