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Подробности контракта Дембеле: сумма отступных за односторонний разрыв контракта до смешного низкая

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«Барселона» продлила контракт с Усманом Дембеле. Мало того, что игрок согласился на существенное понижение зарплаты, сумма отступных, которую нужно будет заплатить за односторонний разрыв контракта, невероятно низкая.

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«По новому контракту пункт об освобождении Усмана Дембеле составляет 100 миллионов евро», – заявил спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани.

Теперь в контракте Дембеле прописана одна из самых низких сумм отступных в клубе, наравне с Усманом – Рики Пуч и Оскар Мингеса.

Только у Гави – более низкий пункт об освобождении, сумма отступных по его соглашению составляет 50 миллионов евро, однако, вероятно, сумма вырастет до 1 миллиарда евро, если Гави продлит свой контракт.

Предыдущий пункт об освобождении Усмана предполагал выплату в размере 400 миллионов евро. 

 

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