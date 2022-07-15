Подробности контракта Дембеле: сумма отступных за односторонний разрыв контракта до смешного низкая

«Барселона» продлила контракт с Усманом Дембеле. Мало того, что игрок согласился на существенное понижение зарплаты, сумма отступных, которую нужно будет заплатить за односторонний разрыв контракта, невероятно низкая.

«По новому контракту пункт об освобождении Усмана Дембеле составляет 100 миллионов евро», – заявил спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани.

Теперь в контракте Дембеле прописана одна из самых низких сумм отступных в клубе, наравне с Усманом – Рики Пуч и Оскар Мингеса.

Только у Гави – более низкий пункт об освобождении, сумма отступных по его соглашению составляет 50 миллионов евро, однако, вероятно, сумма вырастет до 1 миллиарда евро, если Гави продлит свой контракт.

Предыдущий пункт об освобождении Усмана предполагал выплату в размере 400 миллионов евро.