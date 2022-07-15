Продать нельзя оставить: Лапорта и Алемани противоречат друг другу, отвечая на вопрос о будущем Де Йонга

Сегодня Рафинья был официально представлен как игрок «Барселоны». Во время презентации новичка у президента клуба Лапорты и спортивного директора Алемани спросили о будущем Френки де Йонга, который вслед за Рафиньей может стать частью каталонской команды.
Интересно, что ответы Лапорты и Алемани противоречили друг другу.
Лапорта: «Информация о том, что клуб вынужден продать Френки де Йонга, ложная. Решение относительно его поездки с командой в США примет Хави».
Алемани: «Френки – очень важный игрок. Мы полностью рассчитываем на него, однако фейр-плей вынуждает нас продавать футболистов».
Похоже, Лапорта продолжает настаивать на том, что если Де Йонг все же уйдет, это произойдет по спортивным, а не экономическим соображением. В то же время Алемани смотрит на финансовые реалии клуба более здраво.
Согласно последним сообщениям, «Барселона» уговаривает голландца принять предложение «Манчестер Юнайтед», хотя сам Френки не горит желанием переезжать на на «Олд Траффорд».
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