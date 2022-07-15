Продолжительность контракта, пункт об освобождении и многое другое: ключевые детали перехода Рафиньи в «Барселону»

Рафинья наконец официально стал игроком «Барселоны», рассказываем о ключевых деталях сделки.

Продолжительность контракта: «Барселона» подтвердила, что Рафинья подписал с клубом четырехлетний контракт. Срок его действия истекает в июне 2026 года.

Пункт об освобождении: сумма компенсации за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке составит 1 млрд евро.

Зарплата: сообщается, что в «Барселоне» Рафинья будет получать 6,5 млн евро за сезон.

Стоимость трансфера : «Барселона» заплатит «Лидсу» первоначальные 58 миллионов евро за полузащитника. Каталонцы выложат еще 9 миллионов евро в качестве бонусов.