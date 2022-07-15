Болельщик поприветствовал Левандовски в «Барсе». Жена нападающего ему ответила и подтвердила переход?

Учитывая все перипетии этого трансфера, болельщикам «Барсы» скоро придется искать намеки в смайликах в соцсетях.

Жена Роберта Левандовски Анна ответила на комментарий болельщику, написавшему «Welcome to Barcelona» под постом в Инстаграмме. Супруга польского нападающего отправила приветственный жест фанату, использовав соответствующий смайлик.

Сегодня Роберт опоздал на тренировку «Баварии» 3-й день подряд. В пятницу 33-летний поляк прибыл на место в 9:08. В норме игроки «Баварии» должны собираться на позднее девяти часов утра.

Отмечается, что рядом с тренировочным центром мюнхенской команды присутствовало несколько болельщиков, и они махали нападающему, когда футболист подъезжал к месту проведения тренировок на своей Audi e-tron GT RS.

Восьмиминутное опоздание стало «рекордным» для Левандовского. В среду он опоздал на шесть минут, а в четверг – на две. В субботу «Бавария» должна провести презентацию команды на «Альянц Арене». Пока нет ясности с тем, будет ли Левандовски участвовать в этом мероприятии.

Поляк ранее дал понять, что хочет уйти в «Барселону». «Баварию» пока не устраивают предложения каталонского клуба. Также интерес к футболисту есть у «Челси» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне нападающий, которому в августе исполнится 34 года, забил 35 голов в 34 матчах Бундеслиги и 13 мячей в 10 играх Лиги чемпионов.