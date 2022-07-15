«Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» о трансфере Бернарду Силвы. Сделка состоится только в случае ухода Де Йонга

Пеп согласился отпустить португальца к мечте.

«Барселона » достигла соглашения с «Манчестер Сити» о подписании контракта с Бернарду Силвой, сообщает надежный источник Херард Ромеро.

Окончательная цена трансфера составляет 80 миллионов евро. «Барса» заплатит такую сумму только в том случае, если Френки Де Йонг будет продан этим летом.

Силва хочет присоединиться к «Барсе» и ясно дал понять о своих намерениях. Хави также является поклонником португальского плеймейкера.

Однако все зависит от Де Йонга, сегодня он заявил партнерам в раздевалке «Барселоны», что не собирается уходить в «МЮ».

«Я не могу уйти. Как я могу уйти из «Барсы»?» – приводит слова игрока Sport.es.

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали трансфер полузащитника стоимостью 85 миллионов евро. Английский клуб видит 25-летнего голландца своей главной трансферной целью в межсезонье. Руководство каталонцев тоже заинтересовано в его продаже.

При этом сам де Йонг переходить не хочет, даже несмотря на перспективу сотрудничества с тренером Эриком тен Хагом, с которым работал в «Аяксе».