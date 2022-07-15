4 вещи, которые делает Левандовски, чтобы как можно быстрее уйти из «Баварии» и присоединиться к «Барсе»

Итальянская забастовка поляка в Германии.

По информации Bild, регламентированное время сбора игроков «Баварии» перед тренировкой – 09:00. В первый день Роберт на занятие «Баварии» приехал на 6 минут позже. В четверг – на две. Пишут, что бомбардир не отошел от традиции и на третий день.

Нападающий намерен присоединиться к «Барселоне», но «Бавария» не хочет его отпускать, несмотря на то, что у игрока последний год контракта.

Роберт все лето говорил в прессе, что хочет в Каталонию и за «Баварию» играть больше не планирует, но контракт есть контракт и вот что теперь, когда пришло время вернуться в Мюнхен делает Левандовски, чтобы уйти:

Опоздание. Левандовски - игрок, который часто первым приходил на тренировку «Баварии», теперь опаздывает. Он уже сделал это трижды.

Язык тела. Поведение поляка рядом с товарищами по команде и на тренировках говорит о многом. Он делает вид, будто его держат против его воли.

Пропуск командных мероприятий. Левандовски не будет участвовать в нефутбольных мероприятиях мюнхенской «Баварии», включая презентацию команды в эти выходные.

Оглушающая тишина. Как только поляк вернулся в «Баварию», молчание о своем будущем он не прерывал. Игрок не говорил ни с клубом, ни со своими товарищами по команде о том, где он будет играть в следующем сезоне. Иногда такое молчание говорит громче многих слов.